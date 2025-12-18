استشهاد طفل إثر انفجار مخلفات الاحتلال في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد طفل، وأصيب عدد من المواطنين بجروح، إثر انفجار أجسام من مخلفات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طفلا استشهد إثر انفجار جسم من مخلفات الاحتلال في منزل سكني يعود لعائلة الصوري في شارع الجعوني بمخيم النصيرات وسط القطاع، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما أصيب عدد من المواطنين بانفجار جسم من مخلفات الاحتلال في الشارع الثاني بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وفي السياق، أفاد مجمع ناصر الطبي، بوصول إصابتين بنيران الاحتلال في منطقتي بطن السمين وقيزان رشوان جنوب مدينة خان يونس