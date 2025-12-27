 هيئات إقليمية أفريقية ترفض اعتراف إسرائيل بأرض الصومال - بوابة الشروق
السبت 27 ديسمبر 2025
هيئات إقليمية أفريقية ترفض اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

نيروبي - أسوشيتد برس
نشر في: السبت 27 ديسمبر 2025 - 9:41 م | آخر تحديث: السبت 27 ديسمبر 2025 - 9:41 م

رفضت الهيئات الإقليمية للحوكمة في أفريقيا، اليوم السبت، اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال الانفصالي باعتباره أمة مستقلة قبل يوم، وهو أول اعتراف باستقلال الإقليم منذ ما يربو على 30 عاما.

وأعلن إقليم أرض الصومال الاستقلال عن الصومال في 1991 أثناء الانزلاق إلى براثن الصراع ولم تعترف به أي دولة في العالم حتى أمس الجمعة رغم أن لديه حكومته وعملته الخاصتين.

وقال رئيس الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، إن أي محاولة لتقويض سيادة الصومال تخاطر بسلامة القارة واستقرارها.

وذكر أن مفوضية الاتحاد الأفريقي "ترفض بشدة أي مبادرة أو إجراء يرمي للاعتراف بأرض الصومال ككيان مستقل، مذكرة بأن أرض الصومال ما زالت جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية".

ورفضت الحكومة الصومالية الفيدرالية، أمس الجمعة، ما وصفته بالخطوة غير المشروعة من قبل إسرائيل بالاعتراف بأرض الصومال، مشددة على أن المنطقة الشمالية تظل جزءا لا يتجزأ من الأراضي الخاضعة للسيادة الصومالية.

