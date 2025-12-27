أشادت إيزيس محمود، عضو الفريق الدولي لمتابعة الانتخابات، بالأداء اللافت للمرشحات في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، بعدما أسفرت إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب عن فوز ثلاث مرشحات.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية عبر «CBC» إن تجاوز المرشحات عقبة الـ 10 آلاف صوت، يمثل ««بادرة أمل» ويضع أساسا لمستقبل المشاركة السياسية للمرأة في مصر، يمكن البناء عليه في الدورات الانتخابية المقبلة، كما أنها تلفت انتباه الأحزاب السياسية التي تبدأ في النظر إليها كـ «قيادة نسائية» يمكن الاعتماد عليها.

ولفتت إلى تجاوز إحدى المرشحات في أسوان 11 ألف صوت، وفي كفر الشيخ والبحيرة، كما أن هناك مرشحات تجاوزن 10 آلاف صوت.

وأكدت أن جميع الخروقات التي شهدتها العملية الانتخابية «لم تتورط فيها أي من المرشحات»، مشيرة إلى أنه لم يحدث أن أيا من المرشحات استخدمن مالا سياسيا أو قمن بأية خروقات أو استقطاب للناخبين.

وأرجعت ذلك إلى أن المرأة المصرية تخوض الانتخابات بمنهج مختلف، قائلة: «المرأة تنزل بذراعها، وتريد النجاح بحق ربنا، وتعتمد على شعبيتها والمؤسسة التي تساندها».

ويستكمل اليوم السبت وغدًا الأحد، عملية الاقتراع في جولة الإعادة بالـ 19 دائرة التي ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بـ 7 محافظات، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير.

وتشهد جولة الإعادة تنافسا بين 70 مرشحا على 35 مقعدا فرديا بالمجلس النيابي، في ما يبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية 1694 لجنة.