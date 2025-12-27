إيطاليا تعتقل 9 أشخاص يشتبه في تمويلهم حماس بملايين اليورو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت السلطات الإيطالية القبض على تسعة أشخاص يشتبه في تنظيمهم دعما ماليا لحركة حماس، في إطار تحقيق كشف عن شبكة يتم استخدامها لتمويل الحركة الإسلامية عبر منظمات خيرية رسمية.

وقالت الشرطة المالية الإيطالية اليوم السبت إنه تمت مصادرة 8 ملايين يورو (4ر9 ملايين دولار) من الأصول أثناء العملية "دومينو".

ويزعم أن المتهمين قدموا 7 ملايين يورو لحماس عبر منظمات خيرية. كما يجري التحقيق بشأن ثلاثة مؤسسات ذكرت تقارير أنها شاركت في جمع أموال ونقلها.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يصنف حماس منظمة إرهابية.

ومن بين من تم احتجازهم، رئيس رابطة الفلسطينيين في إيطاليا والذي وصفه محققون بأنه رئيس خلية حماس في إيطاليا.

ويزعم أنه أدار نظاما لجمع الأموال التي كانت مخصصة رسميا لأغراض إنسانية على مدار ما يربو على 20 عاما، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية نقلا عن محققين.