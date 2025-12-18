علق الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، على اعتزام السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق، الترشح على رئاسة الحزب المقرر لها يوم 3 يناير 2026 على أن تجرى يوم 30 من نفس الشهر.

وقال يمامة في تصريحات لـ"الشروق"، إن إعلان البدوي ترشحه لانتخابات رئاسة من حقه وهذا قراره.

وأكد الدكتور عبد السند يمامة، أنه لم يحسم قراره النهائي بشأن خوضه انتخابات رئاسة حزب الوفد المقبلة.

وأعلن الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، منذ قليل، عزمه الترشح مجددًا لرئاسة الحزب، مؤكدًا أن قراره جاء استجابة لدعوات متكررة من قيادات الحزب وأعضائه في مختلف المحافظات، شملت كوادر تنظيمية وقيادات شبابية ونسائية داخل الوفد.

وكان يمامة، قد أصدر قرارًا في، وقت سابق بفصل الدكتور السيد البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته، قبل أن يتراجع عن قرار فصل البدوي في أعقاب رفض الهيئة العليا للحزب للقرار واعتباره كأن لم يكن.