صحة غزة: 93 شهيدا و337 مصابا منذ بدء وقف إطلاق النار

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن مستشفيات القطاع استقبلت 8 شهداء انتشال، و13 إصابة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأضافت في بيان، اليوم الاثنين، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68,527 شهيدًا 170,395 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الجاري، بلغ إجمالي الشهداء 93، وإجمالي الإصابات 337، فيما تم انتشال 472 من جثامين الشهداء.

ولفتت إلى التعرف حتى الآن على 72 جثمانًا من أصل 195 جثمانًا أفرج عنها الاحتلال وسلمها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.