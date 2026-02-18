«القرد فينيسيوس» يثير أزمة في مباراة ريال مدريد وبنفيكا

شهدت مباراة ريال مدريد وبنفيكا، في ذهاب الملحق المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا 2025-2026 على ملعب "النور"، حالة من التوتر أدت إلى توقف اللقاء لعدة دقائق خلال الشوط الثاني، بعد تعرض البرازيلي فينيسيوس جونيور للعنصرية من لاعب بنفيكا، البرتغالي جيانلوكا بريستياني.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن التوقف جاء عقب الهدف الذي سجله فينيسيوس جونيور في الدقيقة 50، حيث احتفل الجناح البرازيلي بالرقص أمام جماهير الفريق البرتغالي، قبل أن يُبلغ حكم المباراة بتعرضه لإهانة عنصرية من أحد لاعبي بنفيكا حيث وصفه بالقرد.

وأشار إلى أن اللاعب تعمد إخفاء فمه بقميصه أثناء الحديث حتى لا تُلتقط كلماته عبر الكاميرات.

وأثارت الواقعة جدلًا واسعًا داخل الملعب، إذ دخل جوزيه مورينيو، المدير الفني لبنفيكا، في نقاش مع فينيسيوس، بينما أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه لاعب ريال مدريد بسبب طريقة احتفاله.

وعلى إثر ذلك، فعّل حكم اللقاء بروتوكول مكافحة العنصرية المعتمد من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ليتم إيقاف المباراة مؤقتًا قبل استئنافها لاحقًا.