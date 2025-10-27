اتهم المرشح الديمقراطي لرئاسة بلدية نيويورك زهران ممداني الحزب الجمهوري الأمريكي بإطلاق نكات رخيصة عن الإسلاموفوبيا.

وكان نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قد تهكم على تصريحات ممداني حول تداعيات هجمات 11 سبتمبر عام 2001، قائلا: "وفقا لزهران، الضحية الحقيقية لـ11 سبتمبر كانت عمته التي تلقت نظرات سيئة مزعومة".

وقال ممداني في مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية الأمريكية: "هذا كل ما لدى الحزب الجمهوري ليقدمه. نكات رخيصة عن الإسلاموفوبيا لتجنب الاعتراف بما يعيشه الناس".

وحضر ممداني، الشهر الماضي، حفل إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر، وأعرب عن حزنه على الضحايا الذين لقوا حتفهم.

كما تحدث عن تجربته في الحياة بمدينة نيويورك بعد الهجمات، حيث واجه المسلمون التنميط العرقي والمراقبة الشرطية وجرائم الكراهية.

وقارن ممداني بين فانس وأقرب منافسيه في السباق الانتخابي حاكم نيويورك السابق أندرو كومو، مشيرا إلى أنهما يمارسان نفس "سياسة الانقسام".

وبعد إلقائه خطابه يوم الجمعة خارج مسجد في حي برونكس، نشر ممداني مقطع فيديو مدته سبع دقائق على وسائل التواصل الاجتماعي يحمل رسالة مشابهة، وقد تمت مشاهدته أكثر من 9 ملايين مرة.

ولامس خطاب ممداني العديد من المسلمين الأمريكيين في أنحاء الولايات المتحدة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وقال ممداني إنه كان مؤلما سماع كومو يضحك عندما قال مذيع راديو إن ممداني سيكون "مبتهجا" لو حدث هجوم إرهابي آخر على غرار 11 سبتمبر في نيويورك.

ويتنافس على منصب عمدة نيويورك كل من ممداني وكومو والجمهوري كيرتس سليوا.

وانطلق التصويت المبكر يوم السبت ويستمر حتى الأحد المقبل، على أن تجرى الانتخابات العامة بعد يومين.