منتخب مصر للناشئين يتأهل رسميًا إلى نصف نهائي مونديال اليد بالمغرب

حسم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين تحت 17 عامًا تأهله رسميًا إلى نصف نهائي بطولة العالم المقامة حاليًا في المغرب، بعدما حقق انتصارين متتاليين على البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية في دور المجموعات.

ونجح صغار الفراعنة في تحقيق فوز كبير على منتخب أمريكا بنتيجة 42-22 ضمن الجولة الثانية، في مباراة سيطر عليها المنتخب المصري منذ الدقيقة الأولى وحتى النهاية، مقدّمًا أداءً قويًا ومميزًا.

وكان المنتخب المصري قد افتتح مشواره في البطولة بفوز مستحق على البرازيل بنتيجة 35-26، ليتصدر بذلك قمة مجموعته بعد جولتين، ويضمن بطاقة العبور الرسمية إلى نصف النهائي قبل خوض الجولة الأخيرة.

في المقابل، ودّع منتخب المغرب صاحب الأرض البطولة بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين، فيما يختتم المنتخب المصري مشواره في دور المجموعات غدًا بمواجهة المغرب.

وتضم البطولة 3 مجموعات، ويتأهل إلى نصف النهائي أصحاب الصدارة في كل مجموعة، إضافةً إلى أفضل منتخب يحتل المركز الثاني.