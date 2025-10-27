المنسقة الأممية في لبنان تبدأ زيارة إلى إسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، الاثنين، زيارة إلى إسرائيل.

وأفاد مكتب المنسق الخاص الأممي في لبنان، عبر بيان، بأن هينيس-بلاسخارت "بدأت زيارة إلى إسرائيل".

وأوضح أن الزيارة تأتي "في إطار مشاوراتها الدورية مع الجهات المعنية بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701".

ومن المقرر أن تلتقي "كبار المسئولين الإسرائيليين لمناقشة آخر التطورات، ولا سيما المتعلقة بتنفيذ القرار 1701".

وفي العام 2006 اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار بهدف وقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل، ودعا إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.

وبموجب القرار، سمح المجلس بزيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) إلى 15 ألف فرد، لمراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم الجيش اللبناني أثناء انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وضمان العودة الآمنة للنازحين.

كما ستبحث المسئولة الأممية في إسرائيل "تفاهم وقف الأعمال العدائية، الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2024"، وفقا للبيان.

وزاد المكتب الأممي بأن هذه المباحثات تهدف إلى "تعزيز الأمن والاستقرار على جانبي الخط الأزرق".

ولم يحدد المسئولين الإسرائيليين الذين ستلتقي بهم ولا مدة الزيارة.