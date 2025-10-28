نفى الدكتور أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ما تردد عن تلقيه أي اتصال رسمي لتولّي رئاسة لجنة التكنوقراط التي يُتوقع أن تتولى إدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن ما يُثار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.



وقال الشوا، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، إن «هناك الكثير من الأوفياء في قطاع غزة القادرين على تحمّل المسؤولية، وفي أي موقع سأكون سندًا لأي لجنة تعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتجنيب أبناء شعبنا مزيدًا من المعاناة».



وأشار إلى أن تولي هذه المهام «ليس تشريفًا بل تكليفًا صعبًا ومعقدًا»، مؤكدًا أن نجاح أي لجنة يتوقف على تضافر الجهود الفلسطينية المشتركة والدعم السياسي والإنساني الدولي، خاصة في ظل حاجة أكثر من 90% من سكان القطاع للمساعدات.



وأضاف أنه ظل خلال العقود الماضية يعمل في مجال حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية لتأمين وصول المساعدات إلى مستحقيها، مشددًا على أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الفصائل الفلسطينية. ودعا الشوا إلى ضرورة اجتماع القوى والفصائل ضمن لجنة موحدة لمواجهة محاولات التهجير، وإنهاء العدوان، والبدء في عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار.