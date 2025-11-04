رئيس الوزراء العراقي: لا يمكن حصر السلاح بيد الدولة مع بقاء القوات الأمريكية

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة في العراق لن ينجح طالما بقي التحالف بقيادة الولايات المتحدة في البلاد.



وقال السوداني في مقابلة مع وكالة "رويترز"، نشرت يوم الاثنين، إن "داعش غير موجود. الأمن والاستقرار؟ الحمد لله متوفران. أعطني عذر واحد لتواجد 86 دولة في تحالف".

وأضاف: "إذن، بالتأكيد سيكون هناك برنامج واضح لإنهاء أي سلاح خارج مؤسسات الدولة. هذا هو مطلب الجميع"، مشيرا إلى أن الفصائل قد تدمج داخل قوات الأمن الرسمية أو في المشهد السياسي بعد التخلي عن سلاحها.



وأكد أن "العراق واضح في مواقفه للحفاظ على الأمن والاستقرار، وأن مؤسسات الدولة هي من تمتلك قرار الحرب والسلام، ولا يمكن لأي طرف أن يجر العراق إلى حرب أو صراع".

ولفت السوداني إلى أن هناك خطة لا تزال قائمة لخروج التحالف الدولي من العراق بحلول سبتمبر عام 2026.

وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة والعراق اتفقا على انسحاب مرحلي للقوات الأمريكية مع توقع الانسحاب الكامل بنهاية العام المقبل. وقد بدأ الخفض المبدئي لعدد القوات الأمريكية في البلاد هذا العام.