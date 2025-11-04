قوة رادع تنفذ عملية ضد مجموعة حسام الأسطل جنوب خان يونس

نفذت قوة "رادع" التابعة لأمن المقاومة الفلسطينية فجر الاثنين عملية أمنية دقيقة جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، أسفرت عن اعتقال 5 عناصر ينتمون لمجموعة "حسام الأسطل" المسلحة.



وقالت القوة، في بيان، إن العملية تمت بعد رصد ومتابعة استخباراتية منهجية لأنشطة المجموعة المشبوهة.

وأكدت "رادع" أنها صادرت خلال المداهمة عددا من قطع السلاح ومبالغ مالية كانت تستخدم في تمويل أعمال تخريبية وتسهيل أنشطة تستهدف أمن المقاومة وسلامة الجبهة الداخلية.

وأعلنت في بيانها إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والعسكرية المتبعة.

وذكرت في بيان تحذيري وجهته لكل من يحاول زعزعة الجبهة الداخلية أو العمل لصالح إسرائيل: "لا مكان لكم بيننا، وسنواصل الحسم بلا هوادة"، مشددة على استمرار الملاحقة الحازمة لكل من يعبر عن ولائه للعدو أو يتعاون مع شبكاته.

وأكدت أن عملياتها تنفذ وفق أعلى معايير الدقة والاحترافية حفاظا على الأمن العام والاستقرار.

وفي 28 أكتوبر نفذت "رادع" مداهمات أسفرت عن تفكيك عصابة مسلحة واعتقال 15 عنصرا وضبط كامل الأسلحة والمعدات التي كانت بحوزتهم، في عملية وصفتها "رادع" بأنها استجابة لاستغلال عناصر مسلحة حالة الطوارئ والفوضى لتنفيذ أعمال نهب وسلب ضد المواطنين.

وفي 21 أكتوبر نفذت القوة عملية استهدفت مجموعة "ياسر أبو شباب"، أسفرت عن اعتقال عدد من عناصر العصابة ومصادرة معدات وأدوات عسكرية بعد تطويق كامل للمنطقة والسيطرة على الموقع دون مقاومة تذكر.