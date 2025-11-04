الأونروا: 75 ألف نازح في غزة يحتمون داخل أكثر من 100 مبنى للوكالة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، أن نحو 75 ألف نازح في قطاع غزة يحتمون داخل أكثر من 100 مبنى تابع لها، رغم تضرر معظم تلك المرافق جراء القصف الإسرائيلي واكتظاظها بالنازحين.

وأوضحت "الأونروا"، خلال منشور على منصة "اكس" أن الظروف الإنسانية في هذه الملاجئ باتت قاسية للغاية، في ظل النقص الحاد في المياه والغذاء والمستلزمات الأساسية، محذّرة من تدهور الوضع الصحي وانتشار الأمراض بسبب الاكتظاظ وسوء الصرف الصحي.

وأكدت أن طواقمها تواصل العمل رغم محدودية الإمكانات لتقديم المساعدات العاجلة للنازحين، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لضمان توفير الحماية للمدنيين وتحسين الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في القطاع، مشيرة إلى أن 90% من سكان غزة يعانون سوء التغذية.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها في اليوم ٢٤ لملف وقف إطلاق النار في كافة مناطق قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية في المناطق الممتدة ما بين بيني سهيلا ومعن شرق خان يونس جنوب قطاع غزة مع الاستمرار بتفجير المنازل، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

كما شهدت الحدود الشمالية لمدينة رفح سلسلة خروقات أدت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين، بينهم سيدتان برصاص الاحتلال.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية شرقي حي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة.

كما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة شرق مدينة غزة.

وفي سياق متصل، سلم جيش الاحتلال جثامين ٤٥ شهيدا فلسطيني ليترفع العدد منذ وقف إطلاق النار إلى ٢٧٠ تم التعرف على ٧٨ فقط.