 الدفاع المدني بغزة: حاجة ماسة لتوفير معدات ثقيلة لانتشال الشهداء من تحت الأنقاض
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 10:18 ص القاهرة
الدفاع المدني بغزة: حاجة ماسة لتوفير معدات ثقيلة لانتشال الشهداء من تحت الأنقاض

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 - 10:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 - 10:14 ص

قال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل، إن هناك حاجة ماسة إلى توفير معدات ثقيلة لانتشال الشهداء من تحت الأنقاض.

وفي تصريحات لقناة الأقصى، طالب بصل الوسطاء بالضغط على الاحتلال لوقف الخروقات والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف أن منظومة الخدمات في قطاع غزة مدمرة بشكل كامل، مؤكدا أن الدفاع المدني بغزة يعمل بالحد الأدنى من الإمكانات بسبب عدم توفر المعدات اللازمة.

وأشار إلى أن مخلفات الاحتلال هي عبارة عن قنابل موقوتة وتشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين.

يُشار إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة خلفت نحو 61 مليون طن من الركام، وسط تأكيدات أنّ ما لا يقل عن 10 آلاف شهيد على الأقل ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض.

وتعتمد فرق الدفاع المدني على أدوات بدائية مثل المجارف والمعاول وعربات اليد والمناجل، وفي بعض الأحيان على أياديهم في محاولة لانتشال الضحايا.

ويؤكد مسئولو الدفاع المدني أن طلباتهم لإدخال الجرافات والآلات الثقيلة لم تلقَ أي استجابة من الجانب الإسرائيلي.

