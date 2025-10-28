• الصياد: تحسن جودة المنتج وارتفاع تنافسيته وراء استمرار الزيادة في صادرات القطاع

ارتفعت الصادرات الهندسية المصرية بنسبة 11.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتسجل 4.733 مليار دولار، مقابل 4.244 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية في بيان اليوم.

وبحسب البيان، ارتفعت صادرات القطاع في سبتمبر الماضي بنسبة 7% لتبلغ 533 مليون دولار مقارنة بـ 498.5 مليون دولار في سبتمبر 2024، «وهو ما يعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع بدعم من تنوع الأسواق المستقبِلة للمنتج الهندسي المصري».

وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الزيادة المتواصلة في الصادرات للشهر التاسع على التوالي ترجع إلى تحسن جودة المنتج المصري وارتفاع تنافسيته في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل التطوير الكبير الذي شهده قطاع الصناعات الهندسية خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن القطاعات التي قادت النمو تشمل الصناعات الكهربائية والإلكترونية التي ارتفعت بنسبة 38%، والآلات والمعدات 18.4%، ووسائل النقل 14.4%، والأجهزة المنزلية 9.1%، ومكونات السيارات 7.5%، والكابلات 4.8%، حيث حققت هذه القطاعات مستويات تاريخية.

وأشار إلى أن المجلس يواصل تنفيذ خطته الاستراتيجية لزيادة الصادرات الهندسية إلى 10 مليارات دولار سنوياً بحلول 2030، من خلال توسيع قاعدة المصدرين، وفتح أسواق جديدة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية المتخصصة، بالإضافة إلي استقدام بعثات المشترين.

من جانبها، أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن تنويع الأسواق التصديرية كان أحد العوامل الرئيسية وراء تحقيق هذا النمو، حيث ارتفعت الصادرات إلى أوروبا (ومنها تركيا، فرنسا، ألمانيا، سلوفاكيا، إيطاليا، هولندا، والمجر)، إلى جانب زيادة في الصادرات إلى الدول العربية (العراق، الجزائر، الأردن، لبنان، والكويت)، والدول الأفريقية (نيجيريا، كينيا، جنوب أفريقيا، وكوت ديفوار)، بالإضافة إلى الأسواق الآسيوية مثل أذربيجان والصين.

وأضافت أن المجلس مستمر في تنفيذ برامجه الترويجية والتدريبية لرفع كفاءة الشركات المصدّرة، وتشجيع المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى منظومة التصدير، بما يدعم استمرار النمو الإيجابي للقطاع الهندسي المصري خلال الفترة المقبلة.