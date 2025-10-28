عبر الملحن محمد يحيى، عن استيائه من الإعلامي، من تجاهل الإعلامي عمرو أديب وفريق عمل برنامجه لاسمه وفكرته في ظهور الفنانة الشعبية الحاجة نبيلة، والإشارة إليه بصفة مجهولة خلال ظهورها بالبرنامج.

وقال في منشور عبر صفحته على «فيسبوك» إن «أكثر ما يحزنه في الإعلام هو جهل الإعلاميين بفكرة أن وراء أي عمل فني صانع ومفكر»، مؤكدا أن فكرة تقديم سيدة بسيطة وكبيرة في السن لتغني بأسلوب يشبه «أمهاتنا» فكرته بالكامل منذ سنوات وشاركها مع زملائه في الوسط الفني مثل الفنان هيثم سعيد، والشاعرة منة عدلي.

وأضاف أن الشاعرة منة عدلي اقترحت فكرته عندما طُلب منها تقديم فكرة لأغنية تتر، مشيرا إلى ترحيبه بالفكرة عندما تواصل معه الإعداد لأنه كان «مؤمنا بالفكرة كلها»، مضيفا: «لحنت من هذه الروح ، واللحن لأنه من قلبي علم مع للناس».

وعبر عن غضبه بسبب طريقة الإشارة إليه في البرنامج، متسائلا: «الأستاذ عمرو أديب، معدو البرنامج عنده مش عارفين يقولوا الملحن محمد يحيى؟! يقول شايف الفيديو وأنت بتردي عليه، هو مين عليه ده؟ على أساس أني ضباب!».

واعتبر هذا التجاهل «عيبًا» في حق إعلامي كبير، مضيفا: «روح اتفرج على إعلاميين زمان كانوا بيتكلموا عن الأساتذة الكبار إزاي ويقولوا أسماءهم، لكن للأسف إحنا في زمن دائما اللقطة للي ظاهر لكم في الوش»، حسب قوله.

وأكد أنه لا يسعى لإثبات نفسه بعد مسيرة فنية تمتد لـ 25 عامًا، مشددًا أنه يطالب بحقه الأدبي الذي تم إهداره بسبب «الجهل بفكرة يعني إيه ملحن».

واختتم منشوره، قائلا: «عجبًا بجد، لكن أقسم بالله لن أحبط، بل على العكس، كما قدمت لكم هذا العام (بابا) - أغنية عمرو دياب- والحاجة نبيلة فسأقدم أفضل ما عندي».





