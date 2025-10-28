عابد فهد وسلافة معمار وباسم ياخور يجتمعون في مسلسل سعادة المجنون المقرر عرضه خلال رمضان 2026

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأ الفنانون السوريون عابد فهد، وسلافة معمار وباسم ياخور، تصوير مسلسلهم الجديد "سعادة المجنون"؛ استعدادًا لعرضه خلال موسم رمضان 2026.

وتدور أحداث المسلسل بين عامي 2022 و2024، حول جريمة قتل غامضة ترتبط بملف فساد كبير تتشعب منه قضايا متعددة، من بينها تهريب الممنوعات والفساد القضائي وغيرهما.

ورغم أن الأحداث تدور في سوريا، فإن التصوير بدأ في العاصمة اللبنانية بيروت، ما أثار انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذا القرار.

المسلسل من تأليف علاء مهنا وإخراج سيف الدين السبيعي.

يُذكر أن آخر عمل درامي جمع بين سلافة معمار وعابد فهد كان مسلسل "بيروت 303"، الذي عُرض عام 2022.