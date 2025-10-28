 عابد فهد وسلافة معمار وباسم ياخور يجتمعون في مسلسل سعادة المجنون المقرر عرضه خلال رمضان 2026 - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 9:01 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

عابد فهد وسلافة معمار وباسم ياخور يجتمعون في مسلسل سعادة المجنون المقرر عرضه خلال رمضان 2026

منة عصام
نشر في: الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 - 8:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 - 8:40 م

بدأ الفنانون السوريون عابد فهد، وسلافة معمار وباسم ياخور، تصوير مسلسلهم الجديد "سعادة المجنون"؛ استعدادًا لعرضه خلال موسم رمضان 2026.

وتدور أحداث المسلسل بين عامي 2022 و2024، حول جريمة قتل غامضة ترتبط بملف فساد كبير تتشعب منه قضايا متعددة، من بينها تهريب الممنوعات والفساد القضائي وغيرهما.

ورغم أن الأحداث تدور في سوريا، فإن التصوير بدأ في العاصمة اللبنانية بيروت، ما أثار انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذا القرار.

المسلسل من تأليف علاء مهنا وإخراج سيف الدين السبيعي.

يُذكر أن آخر عمل درامي جمع بين سلافة معمار وعابد فهد كان مسلسل "بيروت 303"، الذي عُرض عام 2022.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك