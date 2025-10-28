قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، إن وقف إطلاق النار في غزة "صامد"، وذلك بعد أن شنت إسرائيل هجمات متفرقة على القطاع.

وأضاف دي فانس للصحفيين: "وقف إطلاق النار صامد. هذا لا يعني أنه لن تكون هناك مناوشات صغيرة هنا وهناك"، وفقاً لشبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

وتابع نائب ترامب: "لدينا علم بأن حماس أو جهة أخرى داخل غزة هاجمت جنديا (إسرائيليا). نتوقع أن يرد الإسرائيليون، لكنني أعتقد أن السلام الذي أعلنه الرئيس سيصمد رغم ذلك".

ونفذت طائرات إسرائيلية غارات على غزة، بعد أن اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس بانتهاك وقف إطلاق النار في القطاع، وإصداره أمرا للجيش الإسرائيلي بتنفيذ "هجمات قوية".

وذكر شهود ووسائل إعلام أن الغارات الإسرائيلية استهدفت منطقة قريبة من مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى لا يزال يعمل في شمال القطاع.

وقال الدفاع المدني في القطاع إن شخصين على الأقل استشهدا فيما أصيب أربعة آخرون بعد شن غارة إسرائيلية على مبنى سكني في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.