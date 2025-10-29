وجه الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، رسالة إلى قادة حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، منوهًا أنهم «أمام فرصة ذهبية الآن».

وقال خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء: «أقول للأشقاء في حماس، وهم أشقاء في الإنسانية قبل العروبة والإسلام والجغرافيا، أنتم مخطئون تمامًا الآن، لأنكم أمام فرصة ذهبية للخلاص من تاريخ وُصم سواء بالحق أو الباطل».

ونوه أن إسرائيل تدق ما وصفه بـ«الأسافين السخيفة» مع الولايات المتحدة الأمريكية، داعيًا حماس إلى انتهاز الفرصة وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للخلاص من الصورة القديمة.

وأوضح أن الطريق الوحيد أمام الحركة الفلسطينية هو التحول إلى حزب سياسي، والانتقال من الجانب الأيديولوجي إلى الجانب البراجماتي العملي التفاوضي والحوار.

وعن سبب اهتمام العالم بغزة مقارنة بالسودان، أضاف: «هناك شعور أن السودان حتى اللحظة دولة هامشية في نفوس الكثيرين، لكن غزة بتوجعه مش عشان عيون العرب والفلسطينيين، عشان إسرائيل».

وأشار إلى أن «القضية الفلسطينية قضية وجود ومصيرية بالنسبة للمنطقة»، قائلًا إنها «من الأولويات التي تعني إمكانية التغيير على مستوى مصر، بسبب وجود إسرائيل».