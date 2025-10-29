رويترز: تحالف سري بين المعارضة الفنزويلية وإدارة ترامب لإسقاط مادورو

كشفت وكالة "رويترز" للأنباء في تقرير استقصائي، الثلاثاء، عن تحالف سري جمع بين زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2024 وفريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف دعم خطة أمريكية أكثر تشددا ضد نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأشارت رويترز إلى أن اللقاءات بين الجانبين (المعارضة الفنزويلية وإدارة ترامب) كانت جزءًا من خطة استراتيجية من قبل المعارضة الفنزويلية لتشكيل رأي في واشنطن بأن مادورو لا يمثل فقط ديكتاتورا سياسيا، بل خطرا مباشرا على الأمن القومي الأمريكي، بحسب التقرير.

وتشير التقارير إلى أن المعارضة ساهمت في ترسيخ فكرة أن مادورو يسيطر على عصابة المخدرات الفنزويلية "ترين دي أراغوا". ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت هذه الحملة قد أثرت فعلًا في سياسات ترامب.

وفي وقت سابق، نفت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز بشدة، صحة تقارير صحفية أفادت بأنها تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن احتمال إزاحة مادورو.

و ذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" الأمريكية أن نائبة الرئيس الفنزويلي تتفاوض وشقيقها خورخي مع واشنطن لإزاحة نيكولاس مادورو مقابل بقائهما في السلطة، من دون أن تذكر مصادرها.

وكتبت رودريجيز على تطبيق "تليجرام": "هذا كذب!! وسيلة إعلام أخرى تضاف إلى مكب النفايات للحرب النفسية ضد الشعب الفنزويلي. ليس لديهم أخلاق ولا ضمير، ولا يروجون إلا للأكاذيب".

ونشرت واشنطن سبع سفن حربية في منطقة الكاريبي وواحدة في خليج المكسيك، في إطار عملية تقول إنها تهدف إلى مكافحة تهريب المخدرات.