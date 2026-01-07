ترامب: الولايات المتحدة ستحصل على ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط من فنزويلا بسعر السوق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء على منصته للتواصل الاجتماعي إن "السلطات المؤقتة" في فنزويلا ستبيع للولايات المتحدة ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط "عالي الجودة" بسعر السوق.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: "لقد طلبتُ من وزير الطاقة كريس رايت تنفيذ هذه الخطة فورا. وسيتم نقل النفط عبر سفن تخزين، ثم يُجلب مباشرة إلى أرصفة التفريغ في الولايات المتحدة".

وأضاف ترامب أن الأموال ستبقى تحت سيطرته بصفته رئيسا، لكنها ستستخدم لتحقيق منفعة شعب فنزويلا والولايات المتحدة.



وفي سياق منفصل، ينظم البيت الأبيض اجتماعا في المكتب البيضاوي يوم الجمعة مع مسؤولين تنفيذيين من شركات نفطية لبحث ملف فنزويلا. ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع ممثلون عن شركات إكسون وشيفرون وكونوكو فيليبس، وفقا لشخص مطلع على الترتيبات طلب عدم الكشف عن هويته لبحث الخطط.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن مسؤولون فنزويليون حصيلة القتلى في الغارة التي استهدفت الرئيس نيكولاس مادورو، في وقت ردت فيه الرئيسة المؤقتة للبلاد، ديلسي رودريجيز، على ترامب، الذي كان قد حذرها في وقت سابق من هذا الأسبوع من أنها ستواجه مصيرا "أسوأ من مادورو "إذا لم "تفعل الصواب" وتعيد هيكلة فنزويلا لتصبح دولة منسجمة مع المصالح الأمريكية. وكان ترامب قد قال إن إدارته ستتولى الآن "إدارة" سياسة فنزويلا، ويضغط على قادتها لفتح احتياطيات البلاد النفطية الضخمة أمام شركات الطاقة الأمريكية.

وقالت رودريجيز، في خطاب ألقته الثلاثاء أمام مسؤولين من القطاعين الزراعي والصناعي الحكوميين: "شخصيا، لأولئك الذين يهددونني: مصيري لا يحددونه هم، بل الله".

من جانبه، قال المدعي العام الفنزويلي طارق ويليام صعب إن "عشرات" من عناصر الأمن والمدنيين قتلوا إجمالا في الضربة التي نفذت خلال عطلة نهاية الأسبوع في كاراكاس، مشيرا إلى أن الادعاء العام سيحقق في هذه الوفيات، واصفا ما جرى بأنه "جريمة حرب". ولم يحدد ما إذا كانت التقديرات تشير تحديدا إلى فنزويليين.

وإضافة إلى المسؤولين الأمنيين الفنزويليين، كانت الحكومة الكوبية أكدت في وقت سابق مقتل 32 عنصرا من الجيش والشرطة الكوبيين الذين كانوا يعملون في فنزويلا جراء الغارة. وقالت الحكومة الكوبية إن القتلى ينتمون إلى القوات المسلحة الثورية ووزارة الداخلية، وهما الجهازان الأمنيان الرئيسيان في البلاد.