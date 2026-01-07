فنزويلا تعلن الحداد الوطني على أرواح العسكريين الذين قتلوا في الهجوم الأمريكي

أعلنت الحكومة الانتقالية في فنزويلا، يوم الثلاثاء، الحداد الوطني لمدة سبعة أيام على أرواح أفراد الجيش الذين لقوا حتفهم في الهجوم الأمريكي الذي استهدف العاصمة كاراكاس لاعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.



وقالت الرئيسة المؤقتة، ديلسي رودريجيز، في خطاب عبر التلفزيون الرسمي: "لقد قررت إعلان الحداد الوطني لمدة سبعة أيام تكريما وتخليدا لذكرى الشابات والشبان الذين ضحوا بحياتهم دفاعا عن فنزويلا".

وقتل ما لا يقل عن 24 جنديا فنزويليا في الهجوم الأمريكي الذي نفذ في وقت مبكر من يوم السبت الماضي.

وجاء في بيان للقوات المسلحة الفنزويلية نشر على إنستجرام يوم الثلاثاء، مرفقا بصور القتلى: "في الذكرى: 24 نجمة انتزعتها يد الإمبراطورية الجبانة من سمانا البوليفارية". ويطلق الجيش الفنزويلي على نفسه اسم الجيش البوليفاري تيمنا ببطل الاستقلال في أمريكا الجنوبية، سيمون بوليفار.

وفي وقت سابق، كشفت الحكومة في هافانا عن مقتل 32 فردا من قوات الأمن الكوبية خلال عملية الكوماندوز التي نفذها الجيش الأمريكي في مطلع الأسبوع.

ووفقا لخبراء، يعمل جنود وعناصر استخبارات من كوبا الحليفة في فنزويلا منذ سنوات، حيث كانوا مسؤولين عن أمن مادورو الشخصي كحراس، أو يتولون مهمة الحفاظ على الانضباط داخل صفوف القوات المسلحة.