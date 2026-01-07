تقرير: روبيو يقول إن الولايات المتحدة تهدف لشراء جرينلاند ويقلل من احتمالية الخيار العسكري

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تسعى لشراء جرينلاند، مؤكدا أن التصريحات الأخيرة حول الجزيرة لا يجب تفسيرها على أنها إشارة لغزو عسكري، بحسب ما أفاد تقرير إعلامي أمريكي يوم الثلاثاء.



وأدلى روبيو بهذه التصريحات خلال إحاطة مغلقة مع أعضاء الكونجرس الأمريكي، وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن أشخاص مطلعين على المناقشة. وأشارت الصحيفة إلى أن هدف الإدارة الأمريكية هو شراء الجزيرة ذات الحكم الذاتي، التي تتبع لمملكة الدنمارك.

ونقلت نيويورك تايمز تقريرا مشابها، موضحة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من مساعديه تقديم خطة محدثة للاستحواذ على جرينلاند، علما بأنه كان قد طرح الفكرة خلال ولايته الأولى.

وكثفت الإدارة الأمريكية في الفترة الأخيرة من خطاباتها حول جرينلاند. وقال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الخيار العسكري يظل من بين الخيارات قيد الدراسة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت: "الرئيس وفريقه يناقشون مجموعة من الخيارات لتحقيق هذا الهدف المهم في السياسة الخارجية، وبالطبع فإن استخدام الجيش الأمريكي يظل دائما خيارا متاحا بيد القائد الأعلى للقوات المسلحة".