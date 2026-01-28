سلطنة عُمان: وفاة 3 سياح فرنسيين وإصابة اثنين جراء انقلاب قارب

أعلنت سلطنة عُمان، وفاة ثلاثة سياح وإصابة اثنين جراء انقلاب قارب كان يقل 25 سائحا فرنسيا .

وقالت شرطة عُمان السُّلطانية، في بيان صحفي، أوردته الوكالة العمانية اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة سياح توفوا واثنين آخرَيْن أصيبا بإصابات خفيفة جراء انقلاب قارب يضم فوجًا مكونًا من 25 سائحًا فرنسيا، بالإضافة إلى المرشد السياحي وقبطان القارب، وفقًا للمعلومات الأولية.

وأكدت أنه جرى التعامل مع الحادث من قِبل طواقم الإسعاف التابعة لهيئة الدفاع المدني والإسعاف في الموقع، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الملابسات.

وأعربت وزارة الخارجية الفرنسية، عن تعازيها لأحباء الضحايا، وقالت في بيان إن السلطات القنصلية الفرنسية تعمل مع السلطات العمانية لدعم عائلاتهم، ولم يقدم المسئولون الفرنسيون مزيدا من المعلومات، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وتجذب عمان، الواقعة على الحافة الشرقية لشبه الجزيرة العربية، السياح من جميع أنحاء العالم للغوص والاستمتاع بجمالها الطبيعي، رغم أن البلاد لا تزال تحظى باهتمام أقل كوجهة سياحية مقارنة بدبي المليئة بناطحات السحاب في الإمارات العربية المتحدة المجاورة.