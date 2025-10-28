الهلال الأحمر الفلسطيني: القصف الإسرائيلي على غزة كان مفاجئا ومتزامنا في أكثر من موقع

قال رائد النمس، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف، بشكل مفاجئ، عدة مناطق في قطاع غزة، من بينها الساحة الخلفية لمستشفى الشفاء في مدينة غزة، ومنطقة الصبرة شرق المدينة، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، في وقت لا تزال الطواقم الطبية والإسعافية تتعامل مع تداعيات القصف حتى هذه اللحظة.

وأوضح النمس، في مداخلة لقناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن هذه الهجمات تعرقل الجهود الإنسانية الهادفة إلى إعادة تشغيل أجهزة إنقاذ الحياة واستنهاض المنظومة الصحية التي تحاول التقاط أنفاسها بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأشار إلى أن الحدث لا يزال جاريًا، وأنه لا تتوافر حتى الآن أرقام دقيقة عن عدد الضحايا، مضيفًا أن القصف جاء بشكل مفاجئ ومتزامن في أكثر من موقع، ما تسبب في صعوبات كبيرة للطواقم الطبية التي تعمل بإمكانات محدودة وفي ظل نقص حاد في المعدات والموارد.

وأضاف أن الطواقم الطبية والإسعافية تعمل في ظروف بالغة الصعوبة، وتعاني من نقص حاد في سيارات الإسعاف والمستلزمات الجراحية والوقود، فضلًا عن تدمير واسع للطرق والبنى التحتية، ما يعرقل وصولها إلى المناطق المستهدفة.

وأوضح النمس، أن فرق الدفاع المدني والإسعاف ما زالت تواجه صعوبات في إزالة الركام والأنقاض نتيجة ضعف الإمكانيات، منوهًا أن العديد من الضحايا فقدوا حياتهم بسبب التأخير في الوصول إليهم، في ظل استمرار القصف المتعمد للطرقات المؤدية إلى المستشفيات.