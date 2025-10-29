مقتل 60 مشتبها بهم على الأقل في مداهمة للشرطة البرازيلية على عصابة مخدرات في ريو دي جانيرو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال حاكم ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية إن مداهمة نفذتها الشرطة ضد عصابة مخدرات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 60 مشتبها بهم.

وقالت الحكومة المحلية إن العملية هي الأكثر دموية في تاريخ المنطقة.

وخلال العملية الواسعة النطاق التي نُفذت في حيّي أليماو وبنها في تلك المدينة الضخمة، تم اعتقال 81 من المشتبه بانتمائهم للعصابة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن الشرطة.

كما صادرت الشرطة 75 مسدسا أوتوماتيكيا.

وتعد كوماندو فيرميلهو إحدى أكبر المنظمات الإجرامية في أمريكا الجنوبية، وتنشط بشكل رئيسي في تجارة المخدرات.

وبحسب السلطات، تم خلال العملية اعتقال أحد القادة الإقليميين للتنظيم، إضافة إلى المسؤول المالي لأحد كبار زعماء العصابة.

وشارك في العملية ما لا يقل عن 2500 شرطي لتنفيذ أوامر توقيف صادرة بحق مطلوبين.

وأظهرت مقاطع مصوّرة أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد فوق الأحياء المستهدفة.

وأُصيب تسعة من رجال الشرطة وثلاثة مدنيين بطلقات نارية خلال الاشتباكات.

وبحسب التقارير، أشعل المسلحون حواجز نارية، وألقوا عبوات متفجرة من طائرات مسيّرة، وفتحوا النار على قوات الأمن.