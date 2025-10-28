مصدر أمريكي لصحيفة يسرائيل هيوم: واشنطن تعارض أي دخول بري جديد للجيش الإسرائيلي في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد مصدر أمريكي معارضة الولايات المتحدة لأي تغيير جوهري في الخط الأصفر، وأي دخول بري جديد لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وأضاف المصدر، في تصريحات نقلتها صحيفة «يسرائيل هيوم»، مساء الثلاثاء: «نعتقد أن حماس انتهكت الاتفاق لكن أي رد إسرائيلي حاد قد يتسبب في اندلاع الحرب».

من جانبها، نقلت صحيفة «معاريف» عن مسئول رفيع قوله إن «خطوة توسيع المنطقة الواقعة داخل الخط الأصفر تم تنسيقها مع الإدارة الأمريكية».

وأكمل: «لا ننوي في هذه المرحلة نسف الاتفاق وإعلان استئناف القتال»، بحسب مزاعمه.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مسئولين إسرائيليين، إن كل خطوة إسرائيلية في غزة تحتاج لموافقة أمريكية مسبقة، وتم توضيح ذلك لنتنياهو.

وذكرت أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن واشنطن ستوافق فقط على جزء من الإجراءات في غزة.

واستشهد 9 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، مساء يوم الثلاثاء، بغارات إسرائيلية على قطاع غزة ضمن الانتهاكات المتواصلة من الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر طبية بوصول 9 شهداء و15 جريحًا لمشافي القطاع جراء غارات إسرائيلية مساء اليوم.

وأكد مراسل وكالة «صفا»، استشهاد 5 مواطنين جراء استهداف سيارة بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد بارتقاء 3 شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة البنا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.