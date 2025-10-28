ضبط 4 أطنان سوداني ملون بمادة مصنعة من سم الفئران في الشرقية

شنت مديرية التموين بالشرقية، بإشراف المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين، وبرئاسة المهندس حسين الربع، مدير إدارة تموين بلبيس، اليوم الإثنين، حملة تموينية موسعة على الأنشطة التجارية بمركز بلبيس.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 آلاف لتر من السولار المخلوط بمادة خام تُستخدم في تصنيع الزيوت المعدنية، و4 أطنان من السوداني المقشر الملوَّن بمادة تدخل في صناعة سم الفئران، إضافة إلى 2 طن من مادة خام "بوتاسي" مجهولة المصدر وبدون بيانات، وذلك داخل مخزن تابع لإحدى الشركات العاملة في صناعة المبيدات الزراعية بناحية أرض العكفان ببندر بلبيس.

تم التحفظ على المضبوطات جميعها تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.