الأهلي يسعى لاستعادة صدارة الدوري اليوم في مواجهة قوية أمام بتروجت

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام مضيفه، بتروجت، لحساب منافسات الدوري الممتاز، حيث يسعى الأحمر لاستكمال انتصاراته، من أجل استعادة الصدارة من جديد.

ويواجه النادي الأهلي فريق بتروجت في الثامنة مساء اليوم الخميس، على ملعب الكلية الحربية، لحساب منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز.

ويبحث النادي الأهلي عن استكمال سلسلة الانتصارات في مسابقة الدوري العام، بعد البداية المتعثرة هذا الموسم، حيث تمثل المباراة أهمية كبيرة للأحمر في ظل قوة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

وتعد تلك المباراة هي الثانية بالنسبة لييس توروب، المدير الفني الجديد للأهلي على الصعيد المحلي، بعد الفوز في المواجهة الأولى أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، بجانب الفوز في مباراتي الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا أمام إيجل نوار، بطل بوروندي بهدف نظيف في كل مواجهة.

وأعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي قائمة الأحمر التي ستخوض مواجهة بتروجت، وشهدت عودة محمد الشناوي وكريم فؤاد، فيما لن يشارك مع الأحمر، الثنائي، أحمد نبيل كوكا، ومروان عطية، للإيقاف.

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة بتروجت كل من محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ومحمد سيحا، وياسين مرعي، وياسر إبراهيم، ومصطفى العش، وأحمد رمضان بيكهام، ومحمد شكري، وعمر كمال عبد الواحد، وكريم فؤاد، ومحمد هاني، وأليو ديانج، ومحمد علي بن رمضان، ومحمد مجدي أفشة، ومحمود حسن تريزيجيه، وأحمد عبد القادر، وأحمد سيد زيزو، وأشرف بن شرقي، ومحمد عبد الله، ونيتس جراديشار، وطاهر محمد طاهر.

ويسعى النادي الأهلي لاستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز من جديد، حيث يحتل حاليًا المركز الثاني برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر، سيراميكا كليوباترا، فيما يحتل بتروجت المركز الـ 14 برصيد 14 نقطة.