المنتخب يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة زيمبابوي في أمم إفريقيا

اختتم المنتخب الوطني المصري، بقيادة حسام حسن المدير الفني، تدريباته مساء اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة منتخب زيمبابوي في افتتاح مشوار المنتخبين في بطولة أمم إفريقيا.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره منتخب زيمبابوي في العاشرة من مساء غدٍ، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وشارك في مران منتخب مصر ٢٨ لاعباً المختارين للبطولة وهم: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي - محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح - مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود سعد تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي- عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

وحضر مران منتخب مصر، المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وحمادة الشربيني ومحمد أبوحسين عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وأوقعت قرعة دور المجموعات منتخب مصر، الذي يشارك للمرة الـ27 بوصفه أكثر المنتخبات ظهورًا في البطولة، في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات جنوب إفريقيا، أنجولا وزيمبابوي.

ويستهل المنتخب الوطني مشواره في البطولة بعد غدٍ، الإثنين، بمواجهة منتخب زيمبابوي، ثم يلعب ضد جنوب إفريقيا في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل، قبل أن يختتم دور المجموعات أمام أنجولا الإثنين المقبل.

ويبحث الفراعنة عن التتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخهم والأولى منذ 16 عامًا، لتعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات تتويجًا باللقب برصيد 7 ألقاب.