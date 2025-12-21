 هاني أبو ريدة يجتمع بالمنتخب قبل مواجهة زيمبابوي في أمم أفريقيا - بوابة الشروق
الأحد 21 ديسمبر 2025
هاني أبو ريدة يجتمع بالمنتخب قبل مواجهة زيمبابوي في أمم أفريقيا

الشروق
نشر في: الأحد 21 ديسمبر 2025 - 10:55 م | آخر تحديث: الأحد 21 ديسمبر 2025 - 10:55 م

حرص هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، على عقد جلسة مع منتخب مصر الأول، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، في حضور حمادة الشربيني ومحمد أبوحسين عضويَ المجلس، وذلك عقب المحاضرة الفنية الخاصة بمباراة زيمبابوي المقرر لها العاشرة مساء غد، بتوقيت القاهرة، في الجولة الأولى بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا 2025.

وأكد هاني أبوريدة في كلمته، أن الجميع ينتظر من اللاعبين والجهاز الفني الوطني، بقيادة حسام حسن الكثير خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية والتتويج باللقب، رغم قوة المنافسة مع المنتخبات الأخرى، خاصة وأن الجيل الحالي يضم كوكبة كبيرة من اللاعبين المميزين، مشدداً على ضرورة تحقيق لقب يضاف لهم ولإسعاد الجماهير المصرية.


