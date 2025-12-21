تامر أمين: الهجوم على محمد صبحي خناقة في حارة مش نقد إعلامي

قال الإعلامي تامر أمين، إن الهجمة الشرسة التي وصفها بـ"اللا إعلامية واللا أدبية" التي انطلقت ضد الفنان محمد صبحي من بعض الإعلاميين "ليس فيها مهنية ولا أخلاقيات"، مضيفا أن الاختلاف في الرأي عندما ينتقل إلى خلاف وقدح وهجوم فهذا ليس إعلام، وفق قوله.

وأضاف "أمين" خلال برنامجه على قناة النهار، اليوم الأحد، أنه لا يمكن القول: "أنت ليس لديك أعمال، أنت لست مبدعًا، من أنت أصلاً؟”، معلقًا: "دي كدة خناقة في حارة مش نقد إعلامي"، مؤكدًا أن احترام الآخرين هو السبيل للحصول على احترامهم، موجهًا رسالة لمن يهاجم الفنان قائلا: "محمد صبحي مقدر في الفن المصري شئتم أم أبيتم".

وتابع أن الإعلام يختلف وينتقد الأفعال، لكن لا يجب أن يهاجم الأفراد نفسهم، أي انتقاد الفعل لا مهاجمة الفاعل، مضيفًا أن الاختلاف في الرأي لا يجب أن يتحول إلى خلاف أو هجوم شخصي.

وأردف أن الكثير من الفنانين الآخرين إذا وُضعوا أمام "صبحي" فكفته هي التي ترتفع، موضحًا أنه لا يتحدث فقط عن الاختلاف أو الفضيلة، بل أيضًا عن القيمة والرسالة التي يقدمها من خلال أعماله، وتحديدًا المسرحيات التي قدمها، مثل: "وجهة نظر، وتخاريف والهمجي"، تحمل إبداعًا وقيمة ورؤية مجتمعية مليئة بالرسائل الهامة.

ولفت إلى أنه ضد إهانة أو تشويه القيمة، مشددًا على أنه لا يوجد شخص مقدس أو معصوم، ومن الممكن أن يكون "صبحي" محقًا في بعض آرائه أو لا، ومن الممكن أن يختلف معه، ولكن يجب أن يكون الاختلاف باحترام، وتقدير تاريخه الفني وقيمته الكبيرة، واحترام فارق العمر والخبرة، مؤكدًا أنه هكذا تعلموا أنه الأدب.

وشدد على ضرورة احترام الاختلافات في الآراء وعدم الانزلاق إلى الهجوم الشخصي، مضيفًا أن الإعلام يجب أن يكون منصّة للنقد البناء وليس للهجوم الشخصي أو التشويه.

وكان الفنان محمد صبحي انتقد فيلم "الست" بأن هناك تركيز على بعض الجوانب السلبية في شخصية أم كلثوم، موضحًا تصريحاته قائلاً: "ليس صناع الفيلم كفنانين هم من صنعوا المؤامرة، ولكن كل المصريين الغيورين على وطنهم يعرفون من المقصود، ونحن لآخر نفس سندافع عن ريادة وطننا وحضارتنا، ولن نهدم وطن أو حضارة غيرنا".