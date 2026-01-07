الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة وانسحاب الاحتلال من القطاع

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط السفير تشاي جون، والوفد المرافق له.

ورحب أبو مازن بالوفد الصيني، مثمنا مواقف الصين الداعمة للحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية، والذي يعبر عن عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، مقدما شكر دولة فلسطين وشعبها للمساعدات الإنسانية والتنموية التي قدمتها وتقدمها الصين لشعبنا الفلسطيني، وخاصة المساعدات الإنسانية لشعبنا في قطاع غزة.

واستعرض خلال اللقاء آخر مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشددا على أهمية تثبيت وقف الحرب في قطاع غزة، والانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة؛ بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، والذهاب إلى إعادة الإعمار، وكذلك وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والتوسع الاستيطاني، وإرهاب المستوطنين، وحجز الأموال الفلسطينية.

وأكد الرئيس أهمية مواصلة الجهود الدولية من أجل إنهاء الاحتلال، وتحقيق الاستقلال لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

ورحب بدعوة الرئيس الصيني شي جين بينج، لحضور القمة العربية الصينية، والمقرر عقدها في العاصمة بكين، يونيو المقبل، معربا عن تقديره للرئيس شي جين بينج ومواقفه الداعمة لشعب فلسطين، وحرصه على تعزيز علاقات الصداقة بين فلسطين والصين.

وأكد حرص دولة فلسطين على تمتين وتعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين والصين، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين الفلسطيني والصيني.

وجدد الرئيس، التأكيد على دعم دولة فلسطين لسياسة الصين الواحدة التي تتبعها جمهورية الصين الشعبية في الحفاظ على وحدة أراضيها، ورفض التدخل في الشئون الداخلية الصينية، مشيرا إلى أن سياسات الصين الحكيمة على المستوى الدولي، أسهمت في دعم واستقرار المنطقة والسلم والأمن العالميين.

بدوره، نقل المبعوث الصيني تحيات رئيس جمهورية الصين الشعبية للرئيس محمود عباس، مؤكدا مواقف بلاده الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وحقه في دولته المستقلة ومؤكدا على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني.