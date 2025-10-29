«الإنجيلية» تبحث مع شركائها الدوليين والمحليين سبل تعزيز التعاون التنموي

نظّمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية لقاءً نخبويًا بمقرها الرئيسي، بحضور الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، جمع بين الشركاء الدوليين الرئيسيين للهيئة القبطية الإنجيلية، يمثلون عددًا من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا، بجانب الشركاء المحليين من المؤسسات الوطنية والدولية التي تعمل في مصر.

وضم الاجتماع وزارة التضامن الاجتماعي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومؤسسة الألفي، ومؤسسة نوايا، ومؤسسة Bless، وجمعية كاريتاس مصر، وصندوق عطاء، بالإضافة إلى مبادرة قادرون باختلاف، إلى جانب عدد من الهيئات التنموية ومؤسسات المجتمع المدني.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الشركاء المحليين والدوليين، ومناقشة القضايا المشتركة في مجالات التنمية وحقوق الإنسان.

وتخلّل اللقاء عدد من المداخلات المتخصصة بمشاركة الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة شركة ميتالوم القابضة، والدكتورة هويدا بركات، مديرة الشراكات الأكاديمية الإقليمية بجامعة UEL، إلى جانب سميرة لوقا مدير قطاع الحوار وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وسوزان صدقي مدير التنمية المحلية لوجه قبلي، وأدار الجلسة مايكل الضبع، رئيس قطاع الاستثمار بالهيئة القبطية الإنجيلية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق فعاليات الشراكة الدولية التي تنظمها الهيئة بالتزامن مع احتفالها باليوبيل الماسي بمناسبة مرور خمسة وسبعين عامًا على تأسيسها، والتي شملت زيارة رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد الدولي إلى مجلس النواب المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، تأكيدًا على دور الهيئة الرائد في دعم الحوار وتعزيز التعاون بين المجتمع المدني والمؤسسات التشريعية والتنموية في مصر.