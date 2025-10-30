بري يدعو إلى الوحدة ودعم رئيس لبنان وموقفه حيال أحداث بلدة بليدا في جنوب لبنان

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيان له اليوم الخميس، تعليقاً على العدوان الذي نفذّته إسرائيل اليوم على جنوب لبنان، إلى الوحدة، ودعم رئيس الجمهورية في موقفه الأخير حيال ما حدث اليوم في الجنوب .

وجاء موقف الرئيس بري، "تعليقاً على العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان وآخره الجريمة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مستهدفة إدارة رسمية تابعة لوزارة الداخلية والبلديات عائدة لمبنى المجلس البلدي لبلدة بليدا واغتيال أحد موظفي المجلس البلدي إبراهيم سلامة بدم بارد ، إضافة إلى عملية تفجير مبنى النادي الحسيني في بلدة العديسة والاعتداء على الجيش واليونيفيل ومنعهما من القيام بدورهما"، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي للرئيس بري .

وقال بري "إن اللحظة الراهنة تستدعي من جميع اللبنانيين استحضار كل عناوين الوحدة ودعم رئيس الجمهورية وموقفه الأخير حيال ما حصل اليوم".

وكانت قوة إسرائيلية قد توغّلت بعد منتصف الليل الماضي في بلدة بليدا في جنوب لبنان واقتحمت مبنى بلدية بليدا وقتلت الموظف إبراهيم سلامة الذي كان يبيت في المبنى .كما نفّذت قوة إسرائيلية تفجيراً فجر اليوم الخميس، في النادي الحسيني في بلدة العديسة في جنوب لبنان.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، غارات استهدفت منطقتي المحمودية والجرمق في جنوب لبنان، على دفعتين.

وطلب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، خلال استقباله صباح اليوم الخميس، التصدي لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة.