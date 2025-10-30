 المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة في منطقة اليورو دون تغيير - بوابة الشروق
الخميس 30 أكتوبر 2025
المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة في منطقة اليورو دون تغيير

د ب أ
نشر في: الخميس 30 أكتوبر 2025 - 6:05 م | آخر تحديث: الخميس 30 أكتوبر 2025 - 6:15 م

أبقى البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 2%، في إشارة إلى اتباع نهج الترقب والانتظار مع تراجع التضخم وإظهار اقتصاد منطقة اليورو قدر من المرونة.

وأبقى القرار، الذي اُتخذ في اجتماع نادر لمجلس المحافظين في مدينة فلورنسا بدلا من فرانكفورت، أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى بعد سلسلة من عمليات الخفض خلال النصف الأول من العام.

وتتعارض هذه الخطوة مع سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي خفض أسعار الفائدة أمس الأربعاء للمرة الثانية خلال عام 2025.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أيضا أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو وسبتمبر، مشيرا إلى وجود "بيئة استثنائية تتسم بعدم اليقين".


