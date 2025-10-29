ميدو يطالب هاني أبو ريدة بإنشاء قسم للتخطيط للمستقبل باتحاد الكرة

طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بإنشاء قسم خاص يُعنى بالتخطيط المستقبلي للكرة المصرية، مؤكدًا أن الوقت قد حان للعمل الجاد ووضع رؤية طويلة المدى لتطوير اللعبة.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامجه أوضة اللبس على قناة النهار: "أطالب هاني أبو ريدة بإنشاء قسم للتخطيط للمستقبل داخل اتحاد الكرة حان الوقت لكي نعمل بجد ونفكر بعقلية مختلفة من أجل تطوير كرة القدم المصرية".

وكشف ميدو عن واقعة تؤكد حالة التخبط داخل المنظومة الكروية، قائلاً: "كنت مدربًا لفريق المقاصة في السابق وتعرضت للإيقاف أربع مباريات".

وأضاف: "بعدها توليت تدريب الإسماعيلي ووقفت على الخط أقود الفريق فنيًا، ولم يلاحظ أحد ذلك، لا مراقب المباراة ولا لجنة المسابقات، وهذا دليل واضح على سوء التنظيم".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "يجب وجود إدارة تخطيط محترفة داخل اتحاد الكرة تتابع جميع التفاصيل، وتضمن سير الأمور باحترافية بعيدًا عن العشوائية والتخبط".