أكد أحمد حسام “ميدو” أن كرة القدم المصرية تعاني من عشوائية وتخبط واضح في الإدارة، مشيرًا إلى أن غياب التنسيق بين المسؤولين أصبح أحد أبرز أسباب الأزمات التي تواجه المنظومة حاليًا.

وقال ميدو في برنامج "أوضة اللبس" على قناة النهار:"نعاني عشوائية في كرة القدم، كل واحد يعمل بمفرده، وهناك سوء تخطيط واضح وتخبط بين المسؤولين، ولم نستفد من البنية التحتية التي نمتلكها بالشكل الأمثل".

وتطرق ميدو إلى تصريحات المدير الفني حلمي طولان الأخيرة، واصفًا إياها بأنها "تصريحات عنيفة" تتضمن اتهامات صريحة لرابطة الأندية، معتبرًا أنها تعكس حالة التوتر القائمة بين الأجهزة الفنية ومسؤولي الكرة المصرية.

وأضاف نجم الزمالك السابق:"اللاعب الناشئ في مصر يعاني منذ صغره من السفر المستمر من بلدته إلى القاهرة لخوض التدريبات، ما يؤثر سلبًا على لياقته البدنية ومستواه الدراسي، وهذه أزمة تحتاج إلى حلول جذرية تبدأ من القاعدة".