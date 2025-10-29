منتخب الناشئين يهزم المغرب ويواجه إسبانيا في نصف نهائي مونديال اليد

واصل منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد 2008، بقيادة المدير الفني عماد إبراهيم، عروضه القوية في بطولة العالم المقامة بالمغرب خلال الفترة من 24 أكتوبر حتى الأول من نوفمبر، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على المنتخب المغربي بنتيجة 32-20 في ختام مباريات دور المجموعات.

وبهذا الانتصار، واصل المنتخب المصري سلسلة نتائجه المميزة، محققًا العلامة الكاملة في الدور الأول بعد تغلبه على منتخبي البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية في الجولتين السابقتين.

وبلغ منتخب مصر نصف نهائي البطولة، ليضرب موعدًا مع مواجهة قوية أمام منتخب إسبانيا، سعيًا لحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.