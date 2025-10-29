نحو 6 آلاف شخص يبحثون عن مأوى مع اجتياح إعصار ميليسا جامايكا

يبحث حوالي 6 آلاف شخص في جامايكا عن اللجوء في 382 مأوى للطوارئ مع ضرب إعصار ميليسا، وهو عاصفة خطيرة للغاية من الفئة الخامسة، جنوب غرب الجزيرة اليوم الثلاثاء، بحسب ما قالته السلطات.

وعلى الرغم من التحذيرات الرسمية، يشعر ديزموند ماكنزي، وزير الحكم المحلي، بالقلق من أن استخدام الملاجئ لا يزال منخفضا في المناطق عالية المخاطر مثل أبرشية سانت إليزابيث في الجنوب.

وتتوقع الحكومة أن أكثر من 50 ألف شخص قد يحتاجون إلى مغادرة منازلهم مؤقتا بسبب أضرار العاصفة.

ووصل الإعصار ميليسا إلى اليابسة مصحوبا برياح متواصلة بلغت سرعتها 295 كيلومترا في الساعة، مما يجعله واحدا من أقوى الأعاصير التي سجلت على الإطلاق في المحيط الأطلسي.