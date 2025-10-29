 نحو 6 آلاف شخص يبحثون عن مأوى مع اجتياح إعصار ميليسا جامايكا - بوابة الشروق
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 6:14 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

نحو 6 آلاف شخص يبحثون عن مأوى مع اجتياح إعصار ميليسا جامايكا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 5:24 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 5:24 ص

 يبحث حوالي 6 آلاف شخص في جامايكا عن اللجوء في 382 مأوى للطوارئ مع ضرب إعصار ميليسا، وهو عاصفة خطيرة للغاية من الفئة الخامسة، جنوب غرب الجزيرة اليوم الثلاثاء، بحسب ما قالته السلطات.
وعلى الرغم من التحذيرات الرسمية، يشعر ديزموند ماكنزي، وزير الحكم المحلي، بالقلق من أن استخدام الملاجئ لا يزال منخفضا في المناطق عالية المخاطر مثل أبرشية سانت إليزابيث في الجنوب.
وتتوقع الحكومة أن أكثر من 50 ألف شخص قد يحتاجون إلى مغادرة منازلهم مؤقتا بسبب أضرار العاصفة.
ووصل الإعصار ميليسا إلى اليابسة مصحوبا برياح متواصلة بلغت سرعتها 295 كيلومترا في الساعة، مما يجعله واحدا من أقوى الأعاصير التي سجلت على الإطلاق في المحيط الأطلسي. 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك