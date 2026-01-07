سانا: هروب معتقلين من سجن بمنطقة الشقيف الخاضعة لسيطرة قسد في حلب

أفاد مصدر أمني سوري لوكالة الأنباء الرسمية «سانا»، بهروب معتقلين من سجن في منطقة الشقيف التي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في مدينة حلب.

وقال مصدر أمني لفضائية «الجزيرة»، إن معتقلي سجن الشقيف التابع لـ«قسد» وصلوا إلى مناطق آمنة في حلب، بعد هروبهم بشكل جماعي.

ويوم أمس الثلاثاء، قالت وسائل إعلام سورية إن «قسد قصفت أحياء سكنية وموقعا للجيش في حلب، بقذائف مدفعية ورشاشات ثقيلة ما أسفر عن 5 قتلى بينهم 4 مدنيين إضافة إلى عدد من المصابين».

لكن قوات سوريا الديمقراطية نفت ذلك، وقالت إن فصائل مسلحة تابعة لوزارة الدفاع السورية استهدفت أحياء في حلب بكل أنواع الأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن سقوط 3 وإصابة 26.

وتسببت الاشتباكات في حركة نزوح للسكان من الأحياء السكنية المحاذية لحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن حظر تجوال كامل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، يدخل حيز التنفيذ الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي).

وأوضحت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، في بيان: «يعد حيا الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب منطقةً عسكريةً مغلقةً بعد الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم، ونؤكد على أهلنا المدنيين الابتعاد عن مواقع تنظيم قسد».