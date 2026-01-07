نيويورك تايمز: واشنطن تضغط على فنزويلا لترحيل أجانب

• تصفهم الولايات المتحدة بـ"الجواسيس والعسكريين القادمين من الصين وروسيا وكوبا وإيران"..



قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا على الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز لترحيل "جواسيس وعسكريين" قادمين من الصين وروسيا وكوبا وإيران.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أطلع الكونغرس، خلال جلسة سرية عُقدت في 5 يناير، على المطالب التي تم تقديمها إلى رودريغيز.

وشارك في الجلسة مسؤولون رفيعو المستوى مثل روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث، حيث أطلعوا الكونغرس على نتائج الهجوم العسكري الأمريكي على فنزويلا والخطط المستقبلية.

وبحسب المصادر اتصل روبيو برودريغيز بعد دقائق قليلة من احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وخلاله دافعت رودريغيز عن سيادة بلادها، مع إبداء موقف تصالحي في الوقت نفسه.

وطالب روبيو رودريغيز بترحيل ما أسماهم "الجواسيس والعسكريين" القادمين من كوبا وروسيا والصين وإيران، مبينا أنه سيتم السماح لبعض الدبلوماسيين بالبقاء في فنزويلا.

كما طلب روبيو من رودريغيز استئناف تجارة النفط مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن واشنطن لا ترغب في أن تُبدي الإدارة المؤقتة في فنزويلا العداء لها.

والسبت، شن الجيش الأمريكي هجوما على فنزويلا واعتقل رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس واقتادهما إلى الولايات المتحدة، فيما أعلن ترامب أن بلاده "ستدير الأمور في فنزويلا حتى تحقيق انتقال آمن ومناسب ومعقول للسلطة".

والاثنين، تولّت ديلسي رودريغيز، نائبة مادورو، مهام الرئاسة المؤقتة لفنزويلا بعد أدائها اليمين الدستورية في البرلمان.

وفي أولى جلسات محاكمته في نيويورك الاثنين، رفض مادورو التهم الموجهة إليه، وبينها "قيادة حكومة فاسدة" و"التعاون مع تجار مخدرات"، واعتبر نفسه "أسير حرب"، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".