الدفاع السورية تعلن حظر تجوال كامل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب

أعلنت وزارة الدفاع السورية عن حظر تجوال كامل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، يدخل حيز التنفيذ الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي).

وأوضحت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، في بيان: «يعد حيا الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب منطقةً عسكريةً مغلقةً بعد الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم، ونؤكد على أهلنا المدنيين الابتعاد عن مواقع تنظيم قسد».

وفي وقت سابق، قالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، إن جميع مواقع قوات سوريا الديمقراطية «قسد» العسكرية داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب هي «هدف عسكري مشروع».

وأرجعت الهيئة في بيان، صباح الأربعاء، قرارها إلى ما وصفته بـ«التصعيد الكبير لقسد باتجاه أحياء مدينة حلب، وارتكابها العديد من المجازر بحق المدنيين».

وأهابت بالمدنيين في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب الابتعاد الفوري عن مواقع قوات سوريا الديمقراطية.

وأعلنت عن معبرين إنسانيين آمنين، هما: معبر العوارض ومعبر شارع الزهور المعروفان لأهالي المنطقة، حتى الساعة 3 ظهراً.

ويوم أمس الثلاثاء، قالت وسائل إعلام سورية إن «قسد قصفت أحياء سكنية وموقعا للجيش في حلب، بقذائف مدفعية ورشاشات ثقيلة ما أسفر عن 5 قتلى بينهم 4 مدنيين إضافة إلى عدد من المصابين».

لكن قوات سوريا الديمقراطية نفت ذلك، وقالت إن فصائل مسلحة تابعة لوزارة الدفاع السورية استهدفت أحياء في حلب بكل أنواع الأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن سقوط 3 وإصابة 26.

وتسببت الاشتباكات في حركة نزوح للسكان من الأحياء السكنية المحاذية لحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب.