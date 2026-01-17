كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عن تطورات جديدة تخص مستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد، مؤكدًا أن إدارة النادي الملكي، برئاسة فلورنتينو بيريز، متمسكة باستمرار اللاعب وتسعى بقوة لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2027.

وأوضح رومانو أن عرض التجديد مطروح منذ فترة، مع تحديد الجوانب المالية بشكل واضح، ما يعكس جدية ريال مدريد في الحفاظ على أحد أعمدة مشروعه الرياضي خلال السنوات المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن فينيسيوس بات أكثر انفتاحًا على فكرة التجديد في الفترة الأخيرة، خاصة بعد رحيل تشابي ألونسو، إذ شهد موقف اللاعب تغيرًا ملحوظًا وأصبح ميالًا للاستمرار داخل أسوار «سانتياجو برنابيو».

وأضاف أن العلاقة بين فينيسيوس والمدرب السابق لم تكن على أفضل حال، وشابها بعض التوتر رغم تحسنها لاحقًا، لكنها لم تصل إلى مرحلة الانسجام الكامل، وهو ما تسبب في تجميد مفاوضات التجديد مؤخرًا.

واختتم رومانو بأن إدارة ريال مدريد تعول على رحيل تشابي ألونسو كعامل مساعد لتسهيل المفاوضات، على أمل التوصل لاتفاق نهائي يضمن بقاء فينيسيوس مع الفريق لفترة أطول.