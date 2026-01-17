شعبة المواد الغذائية: مبادرة تثبيت أسعار السلع الأساسية أول أسبوعين من رمضان غير ملزمة للتجار

قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار السلع الأساسية ستشهد ثباتا خلال أول أسبوعين من شهر رمضان المبارك، وذلك بناء على اتفاق مع عدد كبير من التجار والموردين.

وأضاف خلال تصريحات عبر فضائية «الشمس» أن المبادرة تهدف إلى مرور شهر رمضان بأقل عبء ممكن على المواطنين، وذلك رغم زيادة الطلبات خلال هذه الفترة، لافتا إلى عدم وجود نقص في أي سلعة، سواء السكر أو الأرز والزيت والمكرونة والبقوليات والدواجن واللحوم.

ونوه بأنّ المبادرة «غير ملزمة للتجار»؛ ولكن معظم التجار يشاركون فيها ويلتزمون بتثبيت الأسعار خلال الأسبوعين الأولين من رمضان، لافتا إلى زيادة معارض «أهلا رمضان» في جميع المحافظات هذا العام، بالإضافة إلى المنافذ.

وشدد على أنّ جميع السلع متوفرة في السوق بكميات جيدة، مشيرا إلى تراوح سعر السكر ما بين 27 إلى 35 جنيها حسب المنطقة والغلاف.

ولفت إلى تزامن شهر رمضان مع موسم الشتاء الذي يشهد وفرة في إنتاج الألبان، وكذلك موسم إنتاج السكر من القصب والبنجر، بالإضافة الأرز والسكر بكميات كبيرة، ناصحا المواطنين بعدم تخزين السلع والشراء على قدر الاستهلاك.