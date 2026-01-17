شعبة العطارة عن أسعار ياميش رمضان: الزبيب وجوز الهند والتمر في متناول الجميع هذا العام

كشف محمد الشيخ، رئيس شعبة العطارة باتحاد الغرف التجارية، عن استعدادات الأسواق لاستقبال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى تحقيق الدولة الاكتفاء الذاتي من التمور والتوقف عن استيرادها في مصر، عدا بعض الأصناف المحددة، مثل «التمر الذهبي» الوارد من القصيم، والذي يسجل سعره 200 جنيه للكيلو.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية «الشمس»، أن سعر كيلو تمر الواحات - الأكثر استهلاكا- يدور في حدود 60 جنيها للكيلو للمستهلك للصنف عالي الجودة، مشيرا إلى أن هذا السعر يُعد أقل من مستويات العام الماضي.

وأضاف أن العلبة التي تزن 5 كيلو جرامات تُباع بسعر 300 جنيه، مؤكدا أن هذا السعر يقع ضمن فئة «أسعار الفاكهة المتوسطة».

وأشاد بالتطور الكبير الذي شهدته صناعة الزبيب المصرية، لافتا إلى أن الزبيب المصري أصبح ينافس نظيره العالمي ويُصدر بكميات كبيرة إلى الخارج، مؤكدا أنه «لا يفرق عن الزبيب الذهبي الإيراني» من حيث الجودة.

واستعرض قائمة بأسعار القطاعي لبعض أصناف الياميش، مشيرا إلى تسجيل الزبيب المصري «الذهبي نمرة واحد» 170 جنيها للكيلو، وهو نفس سعر الزبيب السوداني، بينما بلغ سعر جوز الهند 260 جنيها للكيلو.

وأشار إلى تراوح «قمر الدين» السوري بين 70 إلى 80 جنيها للفة، وتوجد أصناف أخرى تبدأ أسعار لفاتها من 45 جنيها، مشيرا إلى أن أقصى سعر لـ «قمر الدين» 130 جنيها، أما التين المجفف فتباع العبوة الـ 300 جرام بـ 95 جنيها، في حين يصل سعر كيلو «التين المجفف الحبل» إلى 400 جنيه.

وشدد على أن أسعار الزبيب وجوز الهند والتمر هذا العام تعتبر «في متناول الجميع»، منوها إلى أن تباين الأسعار يرجع لاختلاف تكاليف التشغيل، مثل إيجارات المولات.

وأكد أن السوق تشهد «منافسة حقيقية»، معتبرا أن التاجر الذي يرفع أسعاره «يعاقب نفسه بنفسه»؛ لا سيما أن المستهلك أصبح يمتلك وعيا كبيرا وسيتجه للشراء من المنافذ الأرخص.