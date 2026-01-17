امتدح أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق، القدرات التنظيمية للمغرب، بعد استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تنتهي فعالياتها يوم الأحد المقبل.

وفاز منتخب المغرب على نيجيريا في البطولة التي بدأت منذ 21 ديسمبر الماضي، ليتأهل أسود الأطلس للنهائي، حيث سيواجهون السنغال بعد تغلب أسود التيرانجا على مصر 1-0.

وقال يونس عبر حسابه على "إكس": "نتمنى فوز المغرب بالبطولة ..يستحقوا ..وأكيد شكرا علي البطولة المشرفة أمام العالم كله".

وأضاف: "تنظيم مبهر ..ملاعب بجودة خيالية.. استضافة رائعة.. نظام مميز.. كل حاجة روعة ...شكرا المغرب".

وكان حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري قد انتقد إقامة وانتقالات المنتخب قبل مباراته ضد السنغال، وهو ما أثار غضبا مغربيا في الآونة الأخيرة.