الشرطة تعتقل 4 متظاهرين إسرائيليين قبالة المحكمة العليا بالقدس

• احتجوا على مهاجمة وزراء في الحكومة قضاة المحكمة، وفق صحيفة "هآرتس"..



اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، 4 متظاهرين بالقدس خلال احتجاجهم قبالة المحكمة العليا على مهاجمة وزراء في الحكومة قضاة المحكمة وعلى مطالبتهم بتقليص صلاحياتها.

ورفع المتظاهرون لافتات ضخمة قرب المحكمة كُتب عليها "لن يدوسونا"، وتحتها صور وزراء العدل ياريف ليفين، والمالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، والاتصالات شلومو قارعي والنائبة من حزب "الليكود" الحاكم تالي غوتليب، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.

وقال المتظاهرون في بيان، إن تظاهرهم للتعبير عن دعمهم للمحكمة العليا، في ضوء تحريض سموتريتش ضد رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت، وسعي الحكومة الحثيث لتمرير قوانين تقلص صلاحيات المحكمة العليا.

وأواخر ديسمبر الماضي، دعا سموتريتش إلى "الدوس" على رئيس المحكمة العليا عميت بسبب قرار المحكمة تجميد إغلاق إذاعة الجيش، عقب موافقة الحكومة بالإجماع على طلب وزير الدفاع يسرائيل كاتس إغلاق الإذاعة، بداية من مطلع مارس المقبل.

وذكرت "هآرتس" أن "متظاهرين مناهضون للحكومة أغلقوا تقاطعًا قرب المحكمة العليا في القدس الأربعاء، بعد أن ربطوا أنفسهم بالسلاسل في الموقع، وأفاد المتظاهرون باعتقال 4 أشخاص خلال الاحتجاج".

وفي بيانهم، أضاف المتظاهرون: "لن نصمت، ولن نسمح لأي شخص مهووس بإشعال الحرائق في الحكومة بالدوس، على رئيس المحكمة العليا وديمقراطيتنا. هذه حكومة متطرفة وغير مسؤولة فقدت ثقة الشعب منذ زمن. يقع على عاتقنا، نحن المواطنين، إيقافها وإزاحتها من السلطة في أقرب وقت".

وحتى الساعة 08:00 (ت.غ)، لم يصدر عن الشرطة الإسرائيلية تعليق على التظاهرة.

وخلال الأشهر الماضية، قاد وزراء ونواب من "الليكود" الذي يقوده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حملات مناهضة للمحكمة العليا وقضاتها.

ومنذ تشكيلها نهاية عام 2022، ظلت حكومة نتنياهو تدفع باتجاه إقرار قوانين تحد من صلاحيات المحكمة لصالح الحكومة والكنيست (البرلمان).