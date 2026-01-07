السعودية والكويت تحذران من استهلاك بعض منتجات حليب أطفال وتوجهان بسحبها من الأسواق

قالت وكالة الأنباء السعودية «واس» إن الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة حذرت الثلاثاء، من استهلاك منتجات محددة من حليب الأطفال من إنتاج شركة «نستله»، بعدما سحبت الشركة السويسرية دفعات بسبب تلوثها بمواد سامة.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن هذا الإجراء يأتي في إطار السحب الطوعي الاحترازي، وبعد تقييم المخاطر المحتملة، حيث قد يؤدي التعرض لهذه السموم إلى ظهور أعراض صحية تشمل الغثيان والقيء المتكرر وآلام البطن، مؤكدةً أنها لم تُسجَّل حتى تاريخه أي حالات مرضية مرتبطة بهذه المنتجات.

وأوصت المستهلكين بعدم استهلاك المنتجات المشمولة بالسحب والتخلص منها فورًا، مشيرةً إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الشركة لسحب المنتجات من الأسواق، ومتابعة تنفيذ ذلك بشكل مباشر.

من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت تنفيذ سحب احترازي لعدد محدود من دفعات بعض منتجات حليب الأطفال بعد رصد وجود آثار لمادة (cereulide) التي قد تنتج عن بكتيريا (Bacillus cereus) في أحد المكونات الأولية زيت حمض الأراكيدونيك - ARA).

وقالت في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن «إخطارا رسميا ورد إليها من شركة نستله يفيد بتنفيذ سحب احترازي طوعي لعدد محدود من دفعات بعض منتجات حليب الأطفال، على خلفية تحقيق داخلي أجرته الشركة عقب رصد وجود آثار المادة المذكورة آنفا».

وأوضحت أن «السحب هو إجراء احترازي استباقي، ويأتي التزاما بأنظمة ومتطلبات سلامة الغذاء»، داعية الموردين والموزعين إلى الالتزام التام بإجراءات السحب، والوقف الفوري لتداول تلك المنتجات.

وقالت شركة «نستله» للأغذية، مساء أمس الاثنين، إنها ستسحب كميات محددة من حليب الأطفال «سما»، وحليب الأطفال المخصص للمرحلة العمرية التالية بسبب احتمال وجود مادة سامة يمكن أن تؤدي إلى ‌الغثيان والقيء وتقلصات ‌بالبطن.

ونشرت «نستله» ووكالة ⁠المعايير الغذائية البريطانية ‌قائمة ببيانات الدفعات الخاصة بالمنتجات التي يتعين عدم تناولها، محذرة من احتمال وجود مادة السيريوليد السامة.

وفي إشعار للعملاء، قالت «نستله» إنه ⁠لم ترد أي تقارير مؤكدة عن الإصابة بحالات مرضية حتى الآن. ونشرت أرقام خطوط الرعاية في المملكة المتحدة وآيرلندا حتى يتسنى للعملاء استرداد أموالهم.